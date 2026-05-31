Vimeu Jazz Summer, Jardin du Manoir – Miannay, Miannay

Vimeu Jazz Summer 22 et 23 août Jardin du Manoir – Miannay Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T00:00:00+02:00 – 2026-08-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-23T00:00:00+02:00 – 2026-08-23T23:59:00+02:00

Rendez-vous les samedi 22 et dimanche 23 août 2026 au Manoir de Miannay pour la 9ème édition du Vimeu Jazz Summer, notre festival de jazz désormais incontournable !

Fort du succès croissant des précédentes éditions – avec notamment plus de 1 200 spectateurs en 2024 – le festival revient avec une programmation riche et ouverte sur le monde. formations jazz venues de la région, de toute la France, et parfois même de bien plus loin feront vibrer les murs du Manoir.

L’éclectisme sera à l’honneur, pour le plus grand bonheur des amateurs éclairés comme des curieux en quête de découverte. Ce rendez-vous annuel célèbre avec fierté l’identité culturelle du Vimeu et prouve, une fois encore, que la culture n’a pas de frontière !

Un moment musical et convivial à ne surtout pas manquer.

Jardin du Manoir – Miannay Rue du Manoir Miannay Miannay 80132 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://ccvimeu.fr/events/vimeu-jazz-summer-3/ »}]

Un moment musical et convivial à ne surtout pas manquer. Musique Jazz

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