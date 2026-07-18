Informations pratiques

Saint-Christoly-de-Blaye

Vinobalade dînez chez le vigneron au Château Nodot 13/08

2 Ravion Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Le Château Nodot vous ouvre ses portes pour une balade dans les vignes et dans le temps avec une soirée médiévale.

Le vigneron vous présentera l’histoire locale et sa fille, Jessica, vous dévoilera les secrets de la culture en Biodynamie qu’elle a introduite au domaine pour des vins respectueux du terroir et de la biodiversité.

A votre retour de balade un apéritif-dégustation vous sera offert, vous passerez la soirée au jardin.

Un diner médiéval vous sera servi, vous aurez le plaisir de savourer des mets préparés selon d’authentiques recettes médiévales.

Le vigneron passionné par le Moyen Age vous contera l’histoire de Richard Coeur de Lion. Soyez vigilants, il se peut qu’un duel à l’épée vienne troubler l’événement !

Attention places limitées, sur réservation .

2 Ravion Saint-Christoly-de-Blaye 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 67 77 46

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English : Vinobalade dînez chez le vigneron au Château Nodot 13/08

L’événement Vinobalade dînez chez le vigneron au Château Nodot 13/08 Saint-Christoly-de-Blaye a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Blaye