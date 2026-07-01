Vins et chauves-souris, Réserve naturelle des coteaux du Pont-Barré, Val-du-Layon
vendredi 17 juillet 2026 · Réserve naturelle des coteaux du Pont-Barré · Val-du-Layon
Informations pratiques
Vins et chauves-souris Vendredi 17 juillet, 20h00 Réserve naturelle des coteaux du Pont-Barré Maine-et-Loire
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00 – 2026-07-17T22:00:00+02:00
Les chauves-souris sont de précieuses alliées pour les viticulteurs, dévorant nombre de papillons ravageurs. Encore faut-il qu’elles puissent s’aventurer dans le vignoble ! Découvrez en détail ces sympathiques créatures, nombreuses sur le coteau.
Prévoir des lampes de poche.
Inscription obligatoire, limitée à 20 personnes.
Réserve naturelle des coteaux du Pont-Barré Pont Barré Val-du-Layon 49750 Saint-Lambert-du-Lattay Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lpo-anjou.org/animation/vins-et-chauves-souris/ »}]
Les chauves-souris sont de précieuses alliées pour les viticulteurs, dévorant nombre de papillons ravageurs. Découvrez en détail ces sympathiques créatures, nombreuses sur le coteau.
Louis-Marie Préau
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