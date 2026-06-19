Val-du-Layon

Vignesn’Chill Festival

Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-22 02:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le Vignes’nchill Festival est un événement culturel et musical unique, dont la première deuxièle édition se tiendra les 21 et 22 août 2025 à Saint-Lambert-du-Lattay, au cœur du vignoble du Layon.

Le Vignes’nchill Festival revient pour sa deuxième édition ! Après le grand succès de sa première édition en 2025, l’événement est de retour les vendredi 21 et samedi 22 août 2026 à Saint-Lambert-du-Lattay, au cœur des magnifiques vignobles du Layon.

Organisé par l’association Vignes’nchill, cet événement unique en plein air s’agrandit cette année avec un format élargi sur deux jours, tout en conservant son ambiance chaleureuse, son art de vivre et sa mise en valeur du terroir local. Pour cette édition 2026, le festival fait évoluer sa formule avec deux ambiances bien distinctes

Le vendredi 21 août (17h00 02h00) Place à un format open air idéal pour vibrer au coucher du soleil avec des DJ sets exclusifs (collectifs Sincity, Spectr, FDJ, et le DJ Zeyno).

Le samedi 22 août (16h00 01h00) Une grande journée de concerts live sur la scène principale (avec Joyeux Bordel, Mano, The Riddimists, KOD Zéro) doublée d’une scène artistique dédiée aux arts vivants et aux performances pluridisciplinaires locales.

Au-delà de la musique, le festival s’installe sur un terrain agricole privé et invite les festivaliers à vivre une expérience globale et immersive

Terroir & Convivialité Dégustations de vins locaux en partenariat direct avec les vignerons du Layon.

Chill Zone & Animations Des espaces de détente, des stands de créateurs, ainsi que de nombreuses animations (jeux, tatouage, massage, maquillage).

Engagement Écoresponsable Une attention stricte est portée à la préservation du site (tri renforcé, toilettes sèches, vaisselle réutilisable et zéro verre).

Camping Gratuit Un camping authentique et gratuit est mis à disposition du vendredi après-midi au dimanche midi pour prolonger l’expérience.

Afin de préserver la convivialité et la fluidité du site, la jauge reste volontairement limitée. Les tarifs se veulent accessibles pour ce week-end festif en Anjou avec un Pass 2 jours à partir de 22 € en prévente.

Billetterie et toutes les informations pratiques sur le site officiel vignesnchill-festival.fr .

Val-du-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire vignesnchill@gmail.com

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English :

The Vignes’nchill Festival is a unique cultural and musical event, the firstsecond edition will take place on August 21 and 22, 2025, in Saint-Lambert-du-Lattay, in the heart of the Layon wine region.

L’événement Vignesn’Chill Festival Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages