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AGENDA · Val-du-Layon

Journée découverte autour des vendanges Château de Bellevue Château de Bellevue Val-du-Layon

samedi 12 septembre 2026 · Château de Bellevue · Val-du-Layon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château de Bellevue
Adresse
3820 Route des Hauts de Chaume
Ville
49190 Val-du-Layon
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Val-du-Layon

Journée découverte autour des vendanges Château de Bellevue

Château de Bellevue 3820 Route des Hauts de Chaume Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Anne et Hervé Tijou et toute l’équipe sont heureux de vous faire découvrir une Journée Vendanges
Programme de la journée
– Départ en vigne pour une présentation des vendanges
– Repas des vendangeurs avec présentation des vins de la propriété.
– Retour en cave pour une présentation commentée de la vinification par le vigneron.   .

Château de Bellevue 3820 Route des Hauts de Chaume Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 33 11  chateaubellevuetijou@orange.fr

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English :

Anne and Hervé Tijou and the entire team are pleased to invite you to experience a Grape Harvest Day

L’événement Journée découverte autour des vendanges Château de Bellevue Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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