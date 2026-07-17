visite guidée du château avec exposition d’une maquette en pièces de lego, Château de la Haute Guerche, Val-du-Layon
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Haute Guerche · Val-du-Layon
Informations pratiques
visite guidée du château avec exposition d’une maquette en pièces de lego 19 et 20 septembre Château de la Haute Guerche Maine-et-Loire
adulte : 5€ , 6/12 ans: 3€ moins de 6 ans : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée du château.
Une maquette en pièces de lego le représente, elle est exposée dans la chapelle seigneuriale reconstituant la forteresse médiévale des XIII et XVèmes siècles ruinée par les guerres de Vendée au moment de la Révolution.
La vie y est reproduite avec personnages et animaux nous replongeant dans l’univers moyennageux.
Château de la Haute Guerche Saint-Aubin de Luigné 49190 Val du Layon Val-du-Layon 49190 Saint-Aubin-de-Luigné Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 63 64 80 11 http://chateauhauteguerche.com Ancien château féodal des 13 et 15e siècles dominant la vallée du Layon qui fut ruiné pendant les guerres de Vendée. Visite commentée autour de son histoire et son architecture Parking sur place
Une maquette du château en pierres de lego.
©jean yves boisson
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