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AGENDA · Val-du-Layon

Pique-Nique des Vendanges Domaine Blouin St-Aubin-de-Luigné Val-du-Layon

samedi 12 septembre 2026 · St-Aubin-de-Luigné · Val-du-Layon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
St-Aubin-de-Luigné
Adresse
53 rue du Canal de Monsieur
Ville
49190 Val-du-Layon
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Val-du-Layon

Pique-Nique des Vendanges Domaine Blouin

St-Aubin-de-Luigné 53 rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Pique-Nique des Vendanges au Domaine Blouin
Le samedi 12 septembre 2026, venez découvrir la vie de vendangeur au Domaine Blouin !
Au programme
9h30 Accueil des participants, explications sur les vendanges manuelles
10h-12h Vendanges
12h15 Déchargement de la vendange dans le pressoir
12h30 Apéritif découverte des Coteaux du Layon suivi du pique-nique avec les vins du Domaine
14h30 Découverte des travaux de cave et dégustation de jus pressé

Le programme peut varier en fonction de la météo.

Réservez avant le 28/08 par téléphone 0241783353 ou par mail à contact@domaineblouin.fr

Prévoir votre pique-nique et une tenue vestimentaire adaptée.

Au plaisir de partager ce moment avec vous !   .

St-Aubin-de-Luigné 53 rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire  

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English :

Harvest Picnic at Domaine Blouin

L’événement Pique-Nique des Vendanges Domaine Blouin Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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