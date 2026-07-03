Pique-Nique des Vendanges Domaine Blouin St-Aubin-de-Luigné Val-du-Layon
samedi 12 septembre 2026 · St-Aubin-de-Luigné · Val-du-Layon
Informations pratiques
Val-du-Layon
Pique-Nique des Vendanges Domaine Blouin
St-Aubin-de-Luigné 53 rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 17:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Pique-Nique des Vendanges au Domaine Blouin
Le samedi 12 septembre 2026, venez découvrir la vie de vendangeur au Domaine Blouin !
Au programme
9h30 Accueil des participants, explications sur les vendanges manuelles
10h-12h Vendanges
12h15 Déchargement de la vendange dans le pressoir
12h30 Apéritif découverte des Coteaux du Layon suivi du pique-nique avec les vins du Domaine
14h30 Découverte des travaux de cave et dégustation de jus pressé
Le programme peut varier en fonction de la météo.
Réservez avant le 28/08 par téléphone 0241783353 ou par mail à contact@domaineblouin.fr
Prévoir votre pique-nique et une tenue vestimentaire adaptée.
Au plaisir de partager ce moment avec vous ! .
St-Aubin-de-Luigné 53 rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
Harvest Picnic at Domaine Blouin
L’événement Pique-Nique des Vendanges Domaine Blouin Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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