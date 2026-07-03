Pique-Nique des Vendanges Domaine Blouin St-Aubin-de-Luigné Val-du-Layon

Informations pratiques

Val-du-Layon

Pique-Nique des Vendanges Domaine Blouin

St-Aubin-de-Luigné 53 rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Pique-Nique des Vendanges au Domaine Blouin

Le samedi 12 septembre 2026, venez découvrir la vie de vendangeur au Domaine Blouin !

Au programme

9h30 Accueil des participants, explications sur les vendanges manuelles

10h-12h Vendanges

12h15 Déchargement de la vendange dans le pressoir

12h30 Apéritif découverte des Coteaux du Layon suivi du pique-nique avec les vins du Domaine

14h30 Découverte des travaux de cave et dégustation de jus pressé

Le programme peut varier en fonction de la météo.

Réservez avant le 28/08 par téléphone 0241783353 ou par mail à contact@domaineblouin.fr

Prévoir votre pique-nique et une tenue vestimentaire adaptée.

Au plaisir de partager ce moment avec vous ! .

St-Aubin-de-Luigné 53 rue du Canal de Monsieur Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Harvest Picnic at Domaine Blouin

L’événement Pique-Nique des Vendanges Domaine Blouin Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages