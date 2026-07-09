Journées du Patrimoine Visite du Château de la Haute Guerche Saint-Aubin-de-Luigné Val-du-Layon
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Aubin-de-Luigné · Val-du-Layon
Informations pratiques
Val-du-Layon
Journées du Patrimoine Visite du Château de la Haute Guerche
Saint-Aubin-de-Luigné La Guerche Val-du-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 18:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Visite guidée du château, avec exposition d’une maquette le représentant au XVème siècle, en pièces de Lego.
Visite guidée du château, avec exposition d’une maquette le représentant au XVème siècle, en pièces de Lego. Cette maquette est exposée dans la chapelle seigneuriale de l’ancienne forteresse médiévale des XIII et XVèmes siècles. L’imagination créative de la maquette nous replonge dans la vie du Moyen Âge. Le château fut ruiné pendant les guerres de Vendée lors de la Révolution
Situé dans la vallée de la Loire, au cœur des Coteaux du Layon, le Château de la Haute Guerche (XIII et XVème siècles) est un lieu chargé d’histoire où les pierres murmurent les secrets du passé.
Le site est ouvert à la visite afin de découvrir les mystères de cette ancienne forteresse médiévale en ruines, témoin d’un temps révolu qui laisse place à l’imaginaire pour en dessiner l’avenir.
Entrée adulte: 5€, enfant de 6 à 12 ans: 3€ de 6ans gratuit
Vendredi 18 août
10:00 12:30
14:00 18:30
Samedi 19 août
10:00 12:30
14:00 18:00 .
Saint-Aubin-de-Luigné La Guerche Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 64 80 11
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English :
Guided tour of the castle, featuring an exhibition of a model depicting the castle as it appeared in the 15th century, made of Lego pieces.
L’événement Journées du Patrimoine Visite du Château de la Haute Guerche Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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