Visite guidée du château avec exposition d’une maquette le représentant au XVeme siècle en pièces de lego Lieu-dit La Haute Guerche Val-du-Layon
vendredi 18 septembre 2026 · Lieu-dit La Haute Guerche · Val-du-Layon
Informations pratiques
Val-du-Layon
Visite guidée du château avec exposition d’une maquette le représentant au XVeme siècle en pièces de lego
Lieu-dit La Haute Guerche Château de la Haute Guerche Val-du-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 18:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Découvrez la maquette en lego du château de la Guerche tel qu’il était au XVe siècle
Le chateau de la Haute guerche est situé sur la commune de Saint Aubin de Luigné à Val du Layon.
La maquette en pierre de lego est exposée dans la chapelle seigneuriale de l’ancienne forteresse médiévale des XIII et XVèmes siècles. Le chateau fut ruiné pendant les guerres de Vendée lors de la Révolution . L’imagination créative de la maquette nous replonge dans la vie du moyen âge
contact: Marie Boisson 06 63 64 80 11 marie-boisson@orange.fr site: chateauhauteguerche .
Lieu-dit La Haute Guerche Château de la Haute Guerche Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 64 80 11 marie-boisson@orange.fr
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English :
Discover the LEGO model of the Château de la Guerche as it was in the 15th century
L’événement Visite guidée du château avec exposition d’une maquette le représentant au XVeme siècle en pièces de lego Val-du-Layon a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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