Informations pratiques

Lagrasse

VINS VIGNES ET ABBAYE

Lagrasse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-18 18:30:00

Date(s) :

2026-07-18

L’Abbaye Sainte Marie de Lagrasse organise sa première journée dédiée au vin et à la culture de la vigne !

Pour la première fois, la communauté des chanoines ouvre largement les portes de l’abbaye pour une grande journée de rencontres festives, conviviales et accessibles à tous. L’événement mettra à l’honneur la vigne et les vignerons locaux tout en révélant l’abbaye sous un nouveau jour.

Au programme

• un marché de producteurs locaux (vins, artisanat, gastronomie)

• des dégustations et ateliers culinaires

• une vaste programmation culturelle concerts, expositions, visites guidées, conférences

• des animations pour les familles et le jeune public

Cette journée unique propose un temps de rencontre autour du patrimoine culturel vivant occitan, à la croisée des savoir-faire et de la transmission.

Un moment à partager en famille ou entre amis, entre patrimoine vivant, savoir-faire et art de vivre occitan.

Petite restauration sur place.

Restaurants, commerces et rivière à proximité.

.

Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 58 11 50 visites@lagrasse.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sainte Marie Abbey in Lagrasse is hosting its first day dedicated to wine and viticulture!

For the first time, the community of canons is throwing open the abbey’s doors for a grand day of festive, friendly gatherings open to everyone. The event will highlight local vineyards and winemakers while showcasing the abbey in a new light.

On the program:

? a market featuring local producers (wines, crafts, gourmet foods)

? tastings and culinary workshops

? a wide-ranging cultural program: concerts, exhibitions, guided tours, lectures

? activities for families and young visitors

This unique day offers an opportunity to come together around Occitan living cultural heritage, at the crossroads of craftsmanship and tradition.

A moment to share with family or friends, celebrating living heritage, traditional skills, and the Occitan way of life.

Light refreshments available on site.

Restaurants, shops, and the river are nearby.

L’événement VINS VIGNES ET ABBAYE Lagrasse a été mis à jour le 2026-06-22 par