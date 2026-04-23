[Vinyles only] Salon Anthony Mairesse Dieppe

Dieppe

[Vinyles only]

Salon Anthony Mairesse / 6 Quai Duquesne Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Sortez les bacs et chauffez les platines !

Le temps d’une journée, le shop se transforme en véritable temple du microsillon. Que vous soyez collectionneur passionné, vendeur occasionnel ou simple curieux, venez chiner, échanger ou vendre vos vinyles dans une ambiance 100 % groove

Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de musique et de belles découvertes.

Exposants 10 € le stand

Réservation salon.anthony.mairesse@gmail.com .

Salon Anthony Mairesse / 6 Quai Duquesne Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 25 07 Salon.anthony.mairesse@gmail.com

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English : [Vinyles only]

L’événement [Vinyles only] Dieppe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie