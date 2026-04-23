[Vinyles only] Salon Anthony Mairesse Dieppe
[Vinyles only] Salon Anthony Mairesse Dieppe samedi 16 mai 2026.
Dieppe
[Vinyles only]
Salon Anthony Mairesse / 6 Quai Duquesne Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Sortez les bacs et chauffez les platines !
Le temps d’une journée, le shop se transforme en véritable temple du microsillon. Que vous soyez collectionneur passionné, vendeur occasionnel ou simple curieux, venez chiner, échanger ou vendre vos vinyles dans une ambiance 100 % groove
Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de musique et de belles découvertes.
Exposants 10 € le stand
Réservation salon.anthony.mairesse@gmail.com .
Salon Anthony Mairesse / 6 Quai Duquesne Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 25 07 Salon.anthony.mairesse@gmail.com
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English : [Vinyles only]
L’événement [Vinyles only] Dieppe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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