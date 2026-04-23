Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

[Vinyles only] Salon Anthony Mairesse Dieppe

[Vinyles only] Salon Anthony Mairesse Dieppe samedi 16 mai 2026.

Lieu : Salon Anthony Mairesse

Adresse : / 6 Quai Duquesne

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif :

Dieppe

[Vinyles only]

Salon Anthony Mairesse / 6 Quai Duquesne Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Sortez les bacs et chauffez les platines !

Le temps d’une journée, le shop se transforme en véritable temple du microsillon. Que vous soyez collectionneur passionné, vendeur occasionnel ou simple curieux, venez chiner, échanger ou vendre vos vinyles dans une ambiance 100 % groove

Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de musique et de belles découvertes.

Exposants 10 € le stand
Réservation salon.anthony.mairesse@gmail.com   .

Salon Anthony Mairesse / 6 Quai Duquesne Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 25 07  Salon.anthony.mairesse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Vinyles only]

L’événement [Vinyles only] Dieppe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)