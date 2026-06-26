Informations pratiques

Villers-Marmery

Virade de l’Espoir site de Villers-Marmery

Autour de la Salle Polyvalente de Villers-Marmery Villers-Marmery Marne

Tarif : 7 – 7 – 1000 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Tout public

Randonnées pédestres et VTT au rythme de chacun, animations musicales et sportives en Montagne de Reims.

39ème édition de cette manifestation au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose.

Au départ de la salle polyvalente de Villers-Marmery. .

Autour de la Salle Polyvalente de Villers-Marmery Villers-Marmery 51380 Marne Grand Est contact.philelec@gmail.com

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English : Virade de l’Espoir site de Villers-Marmery

L’événement Virade de l’Espoir site de Villers-Marmery Villers-Marmery a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT de la Marne