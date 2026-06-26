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AGENDA · Villers-Marmery

Virade de l’Espoir site de Villers-Marmery Villers-Marmery

dimanche 27 septembre 2026 · Villers-Marmery

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Autour de la Salle Polyvalente de Villers-Marmery
Ville
51380 Villers-Marmery
Département
Marne
Tarif
7 7 1000 Gratuit Entrée libre

Villers-Marmery

Virade de l’Espoir site de Villers-Marmery

Autour de la Salle Polyvalente de Villers-Marmery Villers-Marmery Marne

Tarif : 7 – 7 – 1000 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Tout public
Randonnées pédestres et VTT au rythme de chacun, animations musicales et sportives en Montagne de Reims.
39ème édition de cette manifestation au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
Au départ de la salle polyvalente de Villers-Marmery.   .

Autour de la Salle Polyvalente de Villers-Marmery Villers-Marmery 51380 Marne Grand Est   contact.philelec@gmail.com

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English : Virade de l’Espoir site de Villers-Marmery

L’événement Virade de l’Espoir site de Villers-Marmery Villers-Marmery a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT de la Marne