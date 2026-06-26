Virade de l’Espoir site de Villers-Marmery Villers-Marmery
dimanche 27 septembre 2026 · Villers-Marmery
Informations pratiques
Villers-Marmery
Virade de l’Espoir site de Villers-Marmery
Autour de la Salle Polyvalente de Villers-Marmery Villers-Marmery Marne
Tarif : 7 – 7 – 1000 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 16:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Tout public
Randonnées pédestres et VTT au rythme de chacun, animations musicales et sportives en Montagne de Reims.
39ème édition de cette manifestation au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
Au départ de la salle polyvalente de Villers-Marmery. .
Autour de la Salle Polyvalente de Villers-Marmery Villers-Marmery 51380 Marne Grand Est contact.philelec@gmail.com
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English : Virade de l’Espoir site de Villers-Marmery
L’événement Virade de l’Espoir site de Villers-Marmery Villers-Marmery a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT de la Marne