Informations pratiques

Noueilles

VIRADE D’ESPANES

Salle des Fêtes d’Espanès Noueilles Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Pour l’association Vaincre la Mucoviscidose

Week-end national de Vaincre la mucoviscidose.

Particiez à l’évènement festif et solidaire contre la mucoviscidose à ESPANES.

Animations sportives et musicales pour récolter des fonds pour l’association. .

Salle des Fêtes d’Espanès Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie virade.espanes@gmail.com

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English :

For the Vaincre la Mucoviscidose Association

L’événement VIRADE D’ESPANES Noueilles a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE