VIRADE D’ESPANES Noueilles
samedi 26 septembre 2026 · Noueilles
Informations pratiques
Noueilles
VIRADE D’ESPANES
Salle des Fêtes d’Espanès Noueilles Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Pour l’association Vaincre la Mucoviscidose
Week-end national de Vaincre la mucoviscidose.
Particiez à l’évènement festif et solidaire contre la mucoviscidose à ESPANES.
Animations sportives et musicales pour récolter des fonds pour l’association. .
Salle des Fêtes d’Espanès Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie virade.espanes@gmail.com
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English :
For the Vaincre la Mucoviscidose Association
L’événement VIRADE D’ESPANES Noueilles a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE