Visite libre ou guidée de l’église Saint-Pierre de Noueilles, Commune de Noueilles, Noueilles

Informations pratiques

Visite libre ou guidée de l’église Saint-Pierre de Noueilles Dimanche 20 septembre, 15h00 Commune de Noueilles Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église paroissiale Saint-Pierre

Découvrez l’église paroissiale Saint-Pierre, à travers une visite commentée de ses extérieurs et de son intérieur, le dimanche.

Édifié dans la première moitié du XIXe siècle, le bâtiment est doté d’un clocher-mur de style « peigne », reconstruit en 1851. Trois cloches y sont logées, dont la plus ancienne, datée de 1867, est classée au titre des Monuments historiques depuis 1914.

Fait rare, deux de ces cloches, œuvres caractéristiques du fondeur toulousain Louison, peuvent encore fonctionner en volée tournante. Vous aurez peut-être la chance de les voir, et de les entendre, tourner, sous réserve. Une tradition en voie de disparition, au rythme des campagnes d’électrification des clochers ruraux.

À l’intérieur, vous pourrez découvrir deux grandes toiles du début du XIXe siècle, un chemin de croix, deux chapelles, une tribune et de belles boiseries de chœur.

Au départ de l’église, une courte balade libre de moins de 2h est également proposée sur la « Boucle des neuf brebis ». Ce circuit permet notamment de découvrir les extérieurs de deux autres églises villageoises : Issus et Pouze.

https://www.youtube.com/watch?v=YEl0s_xjwtk

Commune de Noueilles 31450 Noueilles Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie 05 61 81 14 00 https://www.noueilles.fr/ https://www.youtube.com/channel/UC3VPFubk4uhZ3o7rl7rhSdA [{« data »: {« author »: « CarillonsTarnais », « cache_age »: 86400, « description »: « L’enregistrement de cette volu00e9e fut pris u00e0 l’occasion des « Campanu00e9jades », manifestation estival de l’association « Carillon en Pays d’Oc » qui consiste a faire sonner et chanter un maximum de cloches et carillons du sud du 1er au 12 Aou00fbt.nnLocalisation googlemap :nhttp://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=200938249593287131666.0004ad3d33f06ad11a54ennEn bref : nClocher mur toulousain possu00e9dant 3 cloches dont 2 en volu00e9e tournante avec joug cintru00e9 u00e0 boule type Louison.nCloche 1 : Note La3 (haut) ; Fondeur Vinel ; 1902nCloche 2 : Note Do4 (bas) ; Fondeur Louison ; 1865nCloche 3 : Note Mi4 ; Fondeur Amiel ; 1767nnLa plus petite cloche, au0300 gauche, est la plus ancienne. Elle porte la date de 1767, les noms des consuls Ceu0301sar Triadou et Francu0327ois Garaud, et la signature de Maiu0302tre Amiel, fondeur. Elle est deu0301coreu0301e d’une croix et de fleurs de lys. Son parrain est Joseph Antoine de Polastron, sa marraine Dame Marie-Anne de Polastron. La famille de Polastron habitait le chau0302teau, qui eu0301tait situeu0301 en lieu et place de l’actuelle « meu0301tairie du chau0302teau ». Cette cloche est proteu0301geu0301e au titre d’objet classeu0301 Monument Historique.nnnLa cloche centrale, fondue par « Louison, au0300 Toulouse », porte l’inscription : « An 1865. Sainte Madeleine, priez pour nous ». Elle a eu0301teu0301 donneu0301e au0300 l’eu0301glise par Emile Marty, Irma Manent et Joseu0301phine Tarbes, toutes deux neu0301es Marty, en souvenir de leur meu0300re, Madeleine Marty. Elle est deu0301coreu0301e d’un fond d’eu0301toiles intercaleu0301es avec des angelots. Nous avons retrouveu0301 la facture, en date du 14 deu0301cembre 1865, de la Fonderie Louison, sise « alleu0301e Louis-Napoleu0301on, nu00b0 23, au0300 Toulouse ». Elle deu0301taille : – une cloche, pesant 264,50 kg, pour 952,20 francs – un battant, pesant 10 kg, pour 15 francs – un cuir blanc pour la bride du battant, pour 8,80 francs, soit un total de 968 francs.nnnLa cloche de droite est signeu0301e « P. Vinel, fondeur au0300 Toulouse, 1902″. Il s’agit d’un don de Caroline de Viguerie de Saint-Germain, du temps du cureu0301 Joseph Boyer et du maire Paul de Viguerie. Elle porte les blasons de Viguerie et de Saint-Germain, surmonteu0301s d’une couronne comtale. Elle est deu0301coreu0301e d’une Vierge de Lourdes entoureu0301e de fleurs de lys, de Saint-Joseph tenant l’enfant Jeu0301sus et d’un meu0301daillon de Saint-Paul et d’un crucifix. Son parrain est Paul de Viguerie, sa marraine Caroline de Viguerie.nnnReleveu0301 par Marie-Paule Rouquaud et augmenteu0301 d’informations reu0301centes Article transmis par Maeu0308l Proudhom », « type »: « video », « title »: « Volu00e9e tournante (plenum) de l’u00e9glise St Pierre de Noueilles (31) – HD », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YEl0s_xjwtk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YEl0s_xjwtk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3VPFubk4uhZ3o7rl7rhSdA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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À l’intérieur : deux grandes toiles du début du XIXe siècle, un chemin de croix, deux chapelles, tribune, belles boiseries de chœur…

Au départ de l’église : une courte balade de moins de 2 heures (libre) est proposée, sur la « Boucle des neuf brebis ». Ce circuit permet entre autres de découvrir les extérieurs de deux autres églises villageoises : Issus et Pouze. Parking a proximité immédiate.

Visite commentée

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