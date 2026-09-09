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Virades de l’Espoir Vente de tarte au Chaource Troyes

samedi 26 septembre 2026 · Troyes

Virades de l’Espoir Vente de tarte au Chaource Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place du Préau
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
4 Tarif de base plein tarif

Troyes

Virades de l’Espoir Vente de tarte au Chaource

Place du Préau Troyes Aube

Tarif : – – Eur
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Après une édition 2025 marquée par 1 700 parts vendues et une impressionnante tarte au Chaource de 75 mètres de long, le défi est lancé pour 2026 atteindre 1 800 parts et 100 mètres de tarte !

Organisées partout en France, les Virades de l’Espoir sont une grande journée de mobilisation, de loisirs et de collecte au profit de la lutte contre la mucoviscidose.

À Troyes, venez participer à cet événement solidaire et gourmand, et contribuez vous aussi à faire grandir le record de générosité ! 4  .

Place du Préau Troyes 10000 Aube Grand Est  

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English :

L’événement Virades de l’Espoir Vente de tarte au Chaource Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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