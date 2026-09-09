Virades de l’Espoir Vente de tarte au Chaource Troyes
samedi 26 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Virades de l’Espoir Vente de tarte au Chaource
Place du Préau Troyes Aube
Tarif : – – Eur
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Après une édition 2025 marquée par 1 700 parts vendues et une impressionnante tarte au Chaource de 75 mètres de long, le défi est lancé pour 2026 atteindre 1 800 parts et 100 mètres de tarte !
Organisées partout en France, les Virades de l’Espoir sont une grande journée de mobilisation, de loisirs et de collecte au profit de la lutte contre la mucoviscidose.
À Troyes, venez participer à cet événement solidaire et gourmand, et contribuez vous aussi à faire grandir le record de générosité ! 4 .
Place du Préau Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Virades de l’Espoir Vente de tarte au Chaource Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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