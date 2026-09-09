Informations pratiques

Troyes

Virades de l’Espoir Vente de tarte au Chaource

Place du Préau Troyes Aube

Tarif : – – Eur

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Après une édition 2025 marquée par 1 700 parts vendues et une impressionnante tarte au Chaource de 75 mètres de long, le défi est lancé pour 2026 atteindre 1 800 parts et 100 mètres de tarte !



Organisées partout en France, les Virades de l’Espoir sont une grande journée de mobilisation, de loisirs et de collecte au profit de la lutte contre la mucoviscidose.



À Troyes, venez participer à cet événement solidaire et gourmand, et contribuez vous aussi à faire grandir le record de générosité ! 4 .

Place du Préau Troyes 10000 Aube Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Virades de l’Espoir Vente de tarte au Chaource Troyes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne