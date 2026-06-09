Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées Refuge Lescun vendredi 7 août 2026.

Lescun

Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées

Refuge 4920 Rte de Labérouat Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:30:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Profiter de la découverte du pastoralisme avec vis ma vie de berger . Le public aura l’occasion de mieux comprendre le métier de berger, le rôle des troupeaux dans l’entretien des paysages, ainsi que les enjeux environnementaux et culturels liés à cette activité. Au programme Rendez-vous au parking du refuge de l’aberouat. Mini transhumance avec démonstration d’un chien de troupeau , lecture du paysage, échnages avec les berger.ères , découverte des chiens de protection et des brebis . .

Refuge 4920 Rte de Labérouat Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 41 47 19

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English : Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées

L’événement Vis ma vie de berger au coeur des Pyrénées Lescun a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn