Champvans

Vis ma vie de bûcheron 17/06/2026

Forêt communale de Champvans Champvans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 16:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Le temps d’une heure ou deux, glissez-vous dans la peau d’un·e bûcheron·ne et d’un·e forestier·ère.

Partez à la rencontre des professionnel·le·s de la forêt le temps d’une demi-journée et découvrez toutes les facettes des métiers de la forêt sa gestion, sa préservation et son exploitation.

Vis ma vie de bûcheron est un programme national de visites en forêt organisé par le réseau des interprofessions de la filière forêt-bois Fibois.

Vis ma vie de Bûcheron fait étape dans le Jura, pour une visite d’une coupe de bois dans la forêt communale de Champvans avec l’entreprise EDE et l’Office National des Forêts.

Au programme, des démonstrations et des explications sur la gestion forestière. Que vous soyez un adulte, un enfant, intéressé par les métiers de la filière ou simplement curieux, venez découvrir la gestion forestière !

Pour vous inscrire, appelez nous au 03 80 40 34 33 ou envoyez nous un mail à info@fibois-bfc.fr .

Forêt communale de Champvans Champvans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 40 34 33 info@fibois-bfc.fr

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English : Vis ma vie de bûcheron 17/06/2026

L’événement Vis ma vie de bûcheron 17/06/2026 Champvans a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE