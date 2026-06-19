Saint-Germain-l’Herm

Vis ma vie de Bucheron

RDV sur Saint-Germain-l’Herm Covoiturage vers lieu exact du chantier (20 minutes maximum) Saint-Germain-l’Herm Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:30:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Partez à la rencontre de ceux qui façonnent nos forêts ! Découvrez le quotidien des professionnels de la gestion et de l’exploitation forestière, échangez avec eux et observez leur savoir-faire. Observations selon les chantiers en cours.

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RDV sur Saint-Germain-l’Herm Covoiturage vers lieu exact du chantier (20 minutes maximum) Saint-Germain-l’Herm 63630 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 57 57 m.malard@parc-livradois-forez.org

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English :

Come meet the people who shape our forests! Discover the daily lives of forestry management and operations professionals, talk with them, and observe their expertise. Activities will vary depending on the projects currently underway.

L’événement Vis ma vie de Bucheron Saint-Germain-l’Herm a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez