Informations pratiques

Le Teich

Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 08:30:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Plongez dans le quotidien de l’équipe de gestion de la Réserve ornithologique du

Teich ! Le temps d’une matinée, glissez-vous dans la peau d’un technicien naturaliste pour découvrir les actions qui contribuent à la préservation des habitats et à l’accueil de la faune sauvage dans ce site remarquable. Découvrez comment accueillir et protéger la vie sauvage en vous essayant au comptage des oiseaux, à l’ouverture des écluses, à la surveillance des espèces exotiques

envahissantes et au suivi d’insectes, reptiles ou mammifères. .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33

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English : Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich

L’événement Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Le Teich