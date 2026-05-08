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Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich

samedi 31 octobre 2026 · Le Teich

Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Rue du Port
Ville
33470 Le Teich
Département
Gironde
Tarif
17 17 Tarif réduit

Le Teich

Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 08:30:00
fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Plongez dans le quotidien de l’équipe de gestion de la Réserve ornithologique du
Teich ! Le temps d’une matinée, glissez-vous dans la peau d’un technicien naturaliste pour découvrir les actions qui contribuent à la préservation des habitats et à l’accueil de la faune sauvage dans ce site remarquable. Découvrez comment accueillir et protéger la vie sauvage en vous essayant au comptage des oiseaux, à l’ouverture des écluses, à la surveillance des espèces exotiques
envahissantes et au suivi d’insectes, reptiles ou mammifères.   .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 

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English : Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich

L’événement Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Le Teich

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