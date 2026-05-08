Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich
samedi 31 octobre 2026 · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich
Rue du Port Le Teich Gironde
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 08:30:00
fin : 2026-10-31 12:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Plongez dans le quotidien de l’équipe de gestion de la Réserve ornithologique du
Teich ! Le temps d’une matinée, glissez-vous dans la peau d’un technicien naturaliste pour découvrir les actions qui contribuent à la préservation des habitats et à l’accueil de la faune sauvage dans ce site remarquable. Découvrez comment accueillir et protéger la vie sauvage en vous essayant au comptage des oiseaux, à l’ouverture des écluses, à la surveillance des espèces exotiques
envahissantes et au suivi d’insectes, reptiles ou mammifères. .
Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33
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English : Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich
L’événement Vis ma vie de gestionnaire de la Réserve ornithologique du Teich Le Teich a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Le Teich
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