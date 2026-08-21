Visionnez plusieurs films sur la restauration des Monuments Historiques, Manoir de Montreuil-sur-Barse, Montreuil-sur-Barse

Informations pratiques

Visionnez plusieurs films sur la restauration des Monuments Historiques 19 et 20 septembre Manoir de Montreuil-sur-Barse Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Plusieurs films seront proposés dans le Manoir pour comprendre son histoire et sa restauration actuelle.

Manoir de Montreuil-sur-Barse 32, rue du 27-août-1944, 10270 Montreuil-sur-Barse Montreuil-sur-Barse 10270 Aube Grand Est 06 06 62 12 06 Le manoir de Montreuil-sur-Barse est un manoir dit « à damiers champenois », construit par l’architecte Dominique le Florentin au XVIe siècle. Il est édifié dans le style des demeures troyennes d’alors : en brique et craie, avec des fenêtres à meneaux. La cheminée est datée de 1565.

Plusieurs films seront proposés dans le Manoir pour comprendre son histoire et sa restauration actuelle.

© Estelle Jonaseck