Visit and Run Forges-les-Eaux

Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 19:00:00
2026-07-13
Chaussez vos baskets et profitez d’un run pour découvrir Forges-les-Eaux ! Les départs se font devant le casino.
Course d’1 heure 8 km
3 euros par personne
Inscriptions obligatoire après de l’Office de Tourisme au 02 35 90 52 10 .
Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10
English : Visit and Run
