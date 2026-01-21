Visit and Run

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Chaussez vos baskets et profitez d’un run pour découvrir Forges-les-Eaux ! Les départs se font devant le casino.

Course d’1 heure 8 km

3 euros par personne

Inscriptions obligatoire après de l’Office de Tourisme au 02 35 90 52 10 .

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 10

English : Visit and Run

