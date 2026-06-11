Visita guiada Biarritz
Visita guiada Biarritz vendredi 21 août 2026.
Biarritz
Visita guiada
Place des anciens combattants Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Paseo desde el Rocher de la Vierge hasta el Hôtel du Palais pasando por el Port des Pêcheurs y la Grande Plage.
Descubra las diferentes facetas de la ciudad en torno a los temas de la caza de ballenas, las cabezas coronadas, los grandes modistos y el nacimiento del surf en la costa del Biarrote.
Paseo de aproximadamente 2 km .
Place des anciens combattants Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Visita guiada
L’événement Visita guiada Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz
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