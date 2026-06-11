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Visita guiada Biarritz

Visita guiada Biarritz

Visita guiada Biarritz vendredi 21 août 2026.

Adresse : Place des anciens combattants

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Biarritz

Visita guiada

Place des anciens combattants Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Paseo desde el Rocher de la Vierge hasta el Hôtel du Palais pasando por el Port des Pêcheurs y la Grande Plage.

Descubra las diferentes facetas de la ciudad en torno a los temas de la caza de ballenas, las cabezas coronadas, los grandes modistos y el nacimiento del surf en la costa del Biarrote.

Paseo de aproximadamente 2 km   .

Place des anciens combattants Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Visita guiada

L’événement Visita guiada Biarritz a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Biarritz

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