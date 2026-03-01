Visite 360° Les rêves du Douanier Rousseau Centre culturel du cloître des Carmes Jonzac

Visite 360° Les rêves du Douanier Rousseau

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-03-17 15:00:00

fin : 2026-03-20 18:00:00

2026-03-17

Au musée numérique Micro-Folie Jonzac, vivez une expérience à 360° Les rêves du Douanier Rousseau grâce au casque de réalité virtuelle dans une sélection de contenus tels que des documentaires, des spectacles, des explorations, et plus encore…

Centre culturel du cloître des Carmes 37 rue des Carmes Place Marthe Robert Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 48 95 microfolies@villedejonzac.fr

English : Visite 360° Les rêves du Douanier Rousseau

At the Micro-Folie Jonzac digital museum, enjoy a 360° experience Les rêves du Douanier Rousseau thanks to the virtual reality headset in a selection of content such as documentaries, shows, explorations, and more…

