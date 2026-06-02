Visite à deux voix Voulmentin VOULTEGON Voulmentin

Voulmentin

Visite à deux voix Voulmentin

VOULTEGON Devant l’église St-Pierre-et-St-Paul Voulmentin Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 19:30:00

Date(s) :

2026-07-16

L’Histoire vous est contée à deux voix ! Accompagnés de la guide de l’Office de Tourisme et d’une médiatrice culturelle des Musées de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, revivez le passé d’un lieu ou d’un monument, à travers des objets sortis des collections des musées.

À la découverte de Voultegon.

Découverte de l’église, des chapelles du bourg et des moulins de la rivière.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .

VOULTEGON Devant l’église St-Pierre-et-St-Paul Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com

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English : Visite à deux voix Voulmentin

L’événement Visite à deux voix Voulmentin Voulmentin a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bocage Bressuirais