Visite à deux voix Voulmentin VOULTEGON Voulmentin
Visite à deux voix Voulmentin VOULTEGON Voulmentin jeudi 16 juillet 2026.
Voulmentin
Visite à deux voix Voulmentin
VOULTEGON Devant l’église St-Pierre-et-St-Paul Voulmentin Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16
L’Histoire vous est contée à deux voix ! Accompagnés de la guide de l’Office de Tourisme et d’une médiatrice culturelle des Musées de l’Agglomération du Bocage Bressuirais, revivez le passé d’un lieu ou d’un monument, à travers des objets sortis des collections des musées.
À la découverte de Voultegon.
Découverte de l’église, des chapelles du bourg et des moulins de la rivière.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .
VOULTEGON Devant l’église St-Pierre-et-St-Paul Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 10 27 info@tourisme-bocage.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite à deux voix Voulmentin
L’événement Visite à deux voix Voulmentin Voulmentin a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bocage Bressuirais