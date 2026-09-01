Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Visite ”A la découverte des quais” par Bertrand Boquien

Halte Nautique Saint-Pierre d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le week-end du 19 et 20 septembre, venez (re)découvrir le patrimoine du Pays d’Ancenis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) !

Promenade en bord de Loire à la découverte des quais en compagnie de Bertrand Boquien, historien, avec échange libre en fin de parcours accompagné d’un verre de l’amitié.

Visite proposée par l’association Le Pari

Tout public

RDV à la Halte nautique.

Sur réservation, 25 personnes maximum.

Infos-réservations pari-asso.fr .

Halte Nautique Saint-Pierre d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@pari-asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the weekend of September 19 and 20, come and (re)discover the heritage of the Pays d’Ancenis during the European Heritage Days (JEP)!

L’événement Visite ”A la découverte des quais” par Bertrand Boquien Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis