Visite à la découverte du parc Meissonier, Parc Meissonier, Poissy

Visite à la découverte du parc Meissonier Dimanche 7 juin, 14h30 Parc Meissonier Yvelines

Tarif: 7€/5€ tarif réduit. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

A la découverte du parc Meissonier

Avec l’arrivée de l’été, le parc Meissonier se pare de ses plus belles couleurs. Au cours d’une agréable promenade, venez découvrir l’histoire de ce parc classé, ancienne propriété du prieuré royal Saint-Louis, ainsi que la variété des essences qui le composent.

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