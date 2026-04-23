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Visite a la ferme Ferme de la Tournerie Raids

Visite a la ferme Ferme de la Tournerie Raids

Visite a la ferme Ferme de la Tournerie Raids jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Ferme de la Tournerie

Adresse : 2244 route de periers

Ville : 50500 Raids

Département : Manche

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Raids

Visite a la ferme

Ferme de la Tournerie 2244 route de periers Raids Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Venez découvrir, caresser, nourrir, les animaux de la ferme avec un tour de tracteur. Pour finir un goutter avec cidre, jus de pomme, flan et tarte aux pomme. Tous les jeudis pendant les vacances scolaires sur réservation obligatoire.   .

Ferme de la Tournerie 2244 route de periers Raids 50500 Manche Normandie +33 7 60 99 15 72  fermedelatournerie@gmail.com

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English : Visite a la ferme

L’événement Visite a la ferme Raids a été mis à jour le 2026-04-23 par Côte Ouest Centre Manche

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