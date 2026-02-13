Visite à la lampe torche des animaux des montagnes, Musée de la Faune, Bellevaux

Visite à la lampe torche des animaux des montagnes Samedi 23 mai, 20h00 Musée de la Faune Haute-Savoie

Après le succès de l’année précédente, le Musée de la Faune sera de nouveau en mode nuit !

Pas de lumière dans le musée. Pour le découvrir, équipez vous de lampes torches ou même de lampes à UV.

Une visite hors normes qui permet de découvrir les animaux des montagnes d’une manière plus inattendue.

Musée de la Faune 19 place de la mairie 74470 Bellevaux Bellevaux 74470 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0614140036 https://www.museesdebellevaux.fr/ https://www.facebook.com/MuseesBellevauxJardinAlpin/ Très discrets et souvent cachés, les habitants des montagnes ne se laissent pas facilement approcher … Voilà donc l’occasion de tous les rencontrer et de les admirer de près dans toute leur diversité ! Petits, gros, à poils, à plumes ou autre particularité, plus de 200 animaux naturalisés représentent ainsi les espèces rares ou plus communes. Parking juste devant le musée.

Nuit européenne des musées

©Musées de Bellevaux