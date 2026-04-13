Visite à la lampe torche des collections, Musée Joseph-Denais, Beaufort-en-Anjou

Visite à la lampe torche des collections Samedi 23 mai, 19h00 Musée Joseph-Denais Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Chaque année, le musée Joseph-Denais vous accueille pour une visite un peu spéciale à la nuit tombée.

Cette saison, armez-vous de votre lampe torche et parcourez les salles à la recherche des trésors collectés par Joseph-Denais enfouis dans les vitrines. Ambiance lumineuse et sonore au rendez-vous pour une plongée étonnante dans ce cabinet de curiosités hors du commun…

Musée Joseph-Denais 5 Place Notre-Dame, 49250 Beaufort-en-Anjou, France Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire 33241802687 https://3museesinsolitesenanjou.com/musee-joseph-denais Sciences naturelles, beaux-arts, arts décoratifs, archéologie égyptienne et méditerranéenne, ethnographie française et étrangère, histoire locale… le musée de Beaufort présente au public un concentré de l’idée du musée au XIXe siècle. Particulier et universel : il replace l’histoire locale dans une histoire universelle, comme une vaste encyclopédie où chaque objet est une citation d’une période et d’une géographie.

Lieu de fascination, il invite au voyage immobile.

Chaque année, le musée Joseph-Denais vous accueille pour une visite un peu spéciale à la nuit tombée.

©DAMM49