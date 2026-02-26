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Lecture à Voix Haute à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou

Lecture à Voix Haute à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou mardi 19 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : Beaufort-en-Vallée

Ville : 49250 Beaufort-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Beaufort-en-Anjou

Lecture à Voix Haute à Beaufort-en-Vallée

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 15:00:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19 2026-05-22

Lecture à Voix Haute à Beaufort-en-Vallée
Les bénévoles de la médiathèque vous invitent à un temps de lecture à voix haute autour du thème En corps ! . À travers des histoires choisies dans la littérature, les mots prennent vie et donnent à sentir le corps en mouvement, les émotions, les sensations et les liens qui nous unissent.
Un temps d’écoute et de découverte, rythmé par la voix, pour entrer dans les histoires et l’imaginaire des auteurs. Laissez-vous surprendre par la magie de la littérature, un verre à la main. Venez partager un moment joyeux et repartez le cœur léger !   .

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11  bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Reading aloud in Beaufort-en-Vallée

L’événement Lecture à Voix Haute à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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