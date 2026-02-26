Lecture à Voix Haute à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou

Lecture à Voix Haute à Beaufort-en-Vallée

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 15:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-22

Lecture à Voix Haute à Beaufort-en-Vallée

Les bénévoles de la médiathèque vous invitent à un temps de lecture à voix haute autour du thème En corps ! . À travers des histoires choisies dans la littérature, les mots prennent vie et donnent à sentir le corps en mouvement, les émotions, les sensations et les liens qui nous unissent.

Un temps d’écoute et de découverte, rythmé par la voix, pour entrer dans les histoires et l’imaginaire des auteurs. Laissez-vous surprendre par la magie de la littérature, un verre à la main. Venez partager un moment joyeux et repartez le cœur léger ! .

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Reading aloud in Beaufort-en-Vallée

L’événement Lecture à Voix Haute à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de l’Anjou Vert