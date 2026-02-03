Stage de tissage à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou
Stage de tissage à Beaufort-en-Vallée
Beaufort-en-Vallée
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Stage à la journée Tisser son tapis lirette
Créez votre propre tapis unique à partir de matières de récupération sur un métier à tisser 4 cadres. Couleurs, motifs, textures laissez libre cours à votre imagination !
Vous découvrirez les gestes essentiels du tissage et apprendrez à manier le métier à tisser avec aisance. Vous repartirez avec un tapis fini.
Penser à prévoir son repas.
Sur réservation. .
Beaufort-en-Vallée 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 98 03 91 contact@patincouffin-etc.fr
