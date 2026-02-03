Stage de tissage à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou

Stage de tissage à Beaufort-en-Vallée

Stage à la journée Tisser son tapis lirette

Créez votre propre tapis unique à partir de matières de récupération sur un métier à tisser 4 cadres. Couleurs, motifs, textures laissez libre cours à votre imagination !

Vous découvrirez les gestes essentiels du tissage et apprendrez à manier le métier à tisser avec aisance. Vous repartirez avec un tapis fini.

Penser à prévoir son repas.

Sur réservation. .

English :

Weaving workshop in Beaufort-en-Vallée

