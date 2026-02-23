Festi’Pousses Spectacle à Beaufort-en-Vallée Cinéma-Théâtre Beaufort-en-Anjou

Festi’Pousses Spectacle à Beaufort-en-Vallée

Cinéma-Théâtre Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16 18:45:00

Date(s) :

2026-04-16

Festi’Pousses Festival jeune public

Héritage DJ SHOW SET Dancefloor

Un spectacle Dancefloor Dès 7 ans

Fin 2025, l’humanité épuisait l’ensemble des ressources vitales de sa planète.

Le parlement mondial ordonna l’envoi d’une capsule dans l’espace intersidéral. A l’intérieur de cette capsule l’intégralité de la culture humaine est numérisée. Depuis plus de trente années lumières, cette capsule dérive dans l’univers intergalactique.

Vivez un spectacle dancefloor exutoire avec Gwendal et Loïc !

Un show comme un moment de communion mêlant la danse et le sourire ! .

Cinéma-Théâtre Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Festi’Pousses Youth Festival

