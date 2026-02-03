Initiation au tissage à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou

Initiation au tissage à Beaufort-en-Vallée

Beaufort-en-Vallée 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-12 2026-06-27

Initiation au tissage à Beaufort-en-Vallée

Un atelier unique et convivial où vous apprendrez l’art du tissage sur des petits métiers de table. Vous aurez l’opportunité de choisir parmi une variété de fils de différentes couleurs et textures, ainsi que des éléments végétaux pour personnaliser votre création.

Vous créerez une pièce unique qui viendra embellir votre intérieur.

Ne manquez pas cette opportunité de plonger dans l’univers fascinant du tissage avec Claire et Anne !

Sur réservation .

Beaufort-en-Vallée 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 98 03 91 contact@patincouffin-etc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to weaving in Beaufort-en-Vallée

L’événement Initiation au tissage à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme de l’Anjou Vert