Visite à la lampe torche des collections, Musée régional du Donjon de Fouras, Fouras

Visite à la lampe torche des collections Samedi 23 mai, 20h00 Musée régional du Donjon de Fouras Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découverte insolite des collections sous le faiseau d’une lampe torche dans l’intimité d’un fort plongé dans la pénombre.

Musée régional du Donjon de Fouras Place Vauban, 17450 Fouras, France Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546841523 https://musee-fouras.fr Histoire du donjon, du fort Vauban et des forts d’Enet, de l’Aiguille et de la Pointe. Histoire de la presqu’île de Fouras (époque gallo-romaine et du XVIIe au XXe siècles). Embarquement de Napoléon Ier à Fouras le 8 juillet 1815. Objets historiques locaux gallo-romains, cartes et plans anciens, collections de fossiles, de coquillages, documents authentiques sur Pierre Loti et de nombreux objets de la station balnéaire, depuis le milieu du XIXe siècle. Au deuxième étage, costumes et coiffes, oiseaux marins, souvenirs de marins, de nombreuses maquettes de bateaux à voile. Bibliothèque de plus de 2.000 ouvrages sur l’Aunis et la Saintonge. Du haut de la terrasse, à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec deux tables d’orientation, se découvre tout le littoral charentais. Par autoroute puis route : • depuis Bordeaux par la A10 jusqu’à Saintes puis la A837 jusqu’à Rochefort et la D137 jusqu’à la presqu’île. • depuis Paris par la A10 jusqu’à Niort Sud et les N11 et D137. Parking Gratuit. Par train : • gare de Saint-Laurent-de-la-Prée à 5 km avec liaison bus vers Fouras et parking relais. • gare de Rochefort à 14 km (18 min). • gares TGV à La Rochelle (27 km – 29 min) et Surgères (38 km – 39 min). Par des transports collectifs : • R’bus ligne G organisée par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. • Les Mouettes ligne 6, réseau de transport départemental (durant la période estivale).

Découverte insolite des collections sous le faiseau d’une lampe torche dans l’intimité d’un fort plongé dans la pénombre.

©museefouras