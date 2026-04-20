Visite à la miellerie Apis Mellona APIS MELLONA Bénesse-Maremne
Visite à la miellerie Apis Mellona APIS MELLONA Bénesse-Maremne mardi 5 mai 2026.
Bénesse-Maremne
Visite à la miellerie Apis Mellona
APIS MELLONA 108 IMPASSE DES DUNES LOCAL 3 Bénesse-Maremne Landes
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 15:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Venez découvrir le monde des abeilles et déguster les produits Apis Mellona
1- Accueil & Présentation (15 min)
Introduction à l’univers d’Apis Mellona l’apiculture artisanale, le rôle essentiel des abeilles, et l’importance de leur préservation
2. Visite pédagogique de la miellerie (30-40 min)
Découverte du matériel de récolte et d’extraction du miel
Explication des différentes étapes désoperculation, centrifugation, mise en pot
Focus sur les différents types de miel produits selon les saisons.
3. Immersion au rucher (45 min 1h)- OPTIONNEL
Équipement des visiteurs (combinaisons, gants, etc.)
Visite guidée d’un rucher actif
Observation des abeilles en direct, explication de la vie dans la ruche, du rôle de la reine, des ouvrières, des butineuses
Réponses aux questions.
4. Pause gourmande & dégustation de miels (30 min)
Possibilité d’acheter des produits sur place en fin de visite (miels, gourmandises …) .
APIS MELLONA 108 IMPASSE DES DUNES LOCAL 3 Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite à la miellerie Apis Mellona
Discover the world of bees and taste Apis Mellona products
L’événement Visite à la miellerie Apis Mellona Bénesse-Maremne a été mis à jour le 2026-04-20 par OTI LAS
À voir aussi à Bénesse-Maremne (Landes)
- Concert des Baladins au foyer Rural Mairie Bénesse-Maremne 3 mai 2026
- Visite à la miellerie Apis Mellona APIS MELLONA Bénesse-Maremne 9 mai 2026
- Visite à la miellerie Apis Mellona APIS MELLONA Bénesse-Maremne 12 mai 2026
- Visite à la miellerie Apis Mellona APIS MELLONA Bénesse-Maremne 16 mai 2026
- Visite à la miellerie Apis Mellona APIS MELLONA Bénesse-Maremne 19 mai 2026