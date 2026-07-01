Visite : à la rencontre des mariniers de Garonne, Mairie de Saint-Sixte, Saint-Sixte

Informations pratiques

Visite : à la rencontre des mariniers de Garonne Samedi 19 septembre, 16h00 Mairie de Saint-Sixte Lot-et-Garonne

Ouverte à toutes et tous – 2 km au cœur du village – Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À la découverte des ribérencs, le peuple du fleuve Garonne.

En compagnie de Dame Sidonie et de ses compagnons, partez sur les traces des mariniers fondateurs du village de Saint-Sixte, en Lot-et-Garonne. Cette visite vous permettra de mieux comprendre l’histoire de son église, de la chapelle Sainte-Catherine, de son ex-voto classé au titre des monuments historiques, ainsi que du mémorial tsigane.

Une immersion dans la vie de ces marins de Garonne, qui ont contribué à la vitalité économique de toute la région, parfois au péril de leur vie.

Mairie de Saint-Sixte 1 place de la Batellerie, 47220 Saint-Sixte Saint-Sixte 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 80 77 23 31 Le village de Saint-Sixte a été fondé par des mariniers au XIIIe siècle. Vous pourrez découvrir le chemin de halage, la plage de Garonne, les maisons remarquables, son église, l’ex-voto classé au titre des Monuments historiques et le mémorial tsigane. Parkings gratuits et accessibles. Marche à pied de 7 km. Chemins et champs. Dénivelé faible.

A la découverte des ribérencs, le peuple du fleuve Garonno, mariniers fondateurs du village de Saint-Sixte en Lot-et-Garonne avec Dame Sidonie et ses compagnons. Comprendre son église, la chapelle le…

©Olivier OUDRY restaurateur