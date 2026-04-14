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Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin Arette

Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin Arette

Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin Arette mardi 21 juillet 2026.

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Arette

Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin

Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Partagez la vie des bergers dans leur cabane à La Pierre Saint-Martin. Des récits de vie authentiques, sincères et passionnants.
Démonstration de fabrication de fromage, visite du saloir et dégustation Achat de fromages fermiers sur place.
Réservation obligatoire.   .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09  lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com

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English : Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin

L’événement Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin Arette a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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