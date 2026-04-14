Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin Arette
Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin Arette mardi 28 juillet 2026.
Arette
Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin
Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Partagez la vie des bergers dans leur cabane à La Pierre Saint-Martin. Des récits de vie authentiques, sincères et passionnants.
Démonstration de fabrication de fromage, visite du saloir et dégustation Achat de fromages fermiers sur place.
Réservation obligatoire. .
Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09 lapierresaintmartin@pyrenees-bearnaises.com
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English : Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin
L’événement Visite A la rencontre du berger à La Pierre Saint-Martin Arette a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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