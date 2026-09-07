Visite abbatiale, Abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois, Saint-Martin-aux-Bois

Informations pratiques

Visite abbatiale 19 et 20 septembre Abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine 2026

Visite de l’abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois (Oise)

L’association Stalles de Picardie vous fera découvrir un édifice exceptionnel du 13e siècle : verrières de 25 m. de haut, statues du 14e siècle, stalles du 15e siècle aux curieuses miséricordes et peintures murales. L’exposition « Le langage des stalles » explique les fonctions de ce mobilier et explore les thèmes qui ont inspirés les sculpteurs.

Abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois rue de l’Abbaye 60420 Saint-Martin-aux-Bois Saint-Martin-aux-Bois 60420 Oise Hauts-de-France http://www.abbaye-saint-martin-aux-bois.fr Cet édifice du 13e siècle présente de remarquables verrières hautes de 25 m., des statues du 14e siècle, des stalles du 15e siècle aux curieuses miséricordes et des peintures murales. Parking à proximité.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Alain Bonte