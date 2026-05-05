Morienval

[Visite] Abbatiale de Morienval

Morienval Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:30:00

fin : 2026-07-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Nichée au cœur de la vallée de l’Automne, l’abbatiale de Morienval n’attend que vous pour vous livrer tous ses secrets. Après cette visite guidée, vous saurez tout de son histoire du Moyen Âge à nos jours !

———

Rendez-vous sur le parvis de l’église (place de l’Église, 60127 Morienval), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 5 juillet 2026 14 h 30 16 h 00 min

Lieu: Abbaye de Morienval

———

Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération

Nichée au cœur de la vallée de l’Automne, l’abbatiale de Morienval n’attend que vous pour vous livrer tous ses secrets. Après cette visite guidée, vous saurez tout de son histoire du Moyen Âge à nos jours !

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Rendez-vous sur le parvis de l’église (place de l’Église, 60127 Morienval), 10 minutes avant le départ

Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans

Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)

Date: 5 juillet 2026 14 h 30 16 h 00 min

Lieu: Abbaye de Morienval

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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération .

Morienval 60127 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com

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English :

Nestled in the heart of the Automne Valley, Morienval Abbey is waiting to reveal all its secrets. After this guided tour, you’ll know all about its history from the Middle Ages to the present day!

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Meeting point: in front of the church (place de l’Église, 60127 Morienval), 10 minutes before departure

Prices: 9 ? normal; 6 ? reduced; free for children under 12

Reservations: must be made by e-mail to decouvrez@aquilon-patrimoine.com (number of places limited)

Date: July 5, 2026 14 h 30 ? 16 h 00 min

Place: Abbaye de Morienval

???

This visit is part of Aquilon?s 2026 anniversary calendar, download here and share without moderation?

L’événement [Visite] Abbatiale de Morienval Morienval a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois