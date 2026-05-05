[Visite] Abbatiale de Morienval Morienval
[Visite] Abbatiale de Morienval Morienval dimanche 5 juillet 2026.
Morienval
[Visite] Abbatiale de Morienval
Morienval Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Nichée au cœur de la vallée de l’Automne, l’abbatiale de Morienval n’attend que vous pour vous livrer tous ses secrets. Après cette visite guidée, vous saurez tout de son histoire du Moyen Âge à nos jours !
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Rendez-vous sur le parvis de l’église (place de l’Église, 60127 Morienval), 10 minutes avant le départ
Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans
Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)
Date: 5 juillet 2026 14 h 30 16 h 00 min
Lieu: Abbaye de Morienval
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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération
Nichée au cœur de la vallée de l’Automne, l’abbatiale de Morienval n’attend que vous pour vous livrer tous ses secrets. Après cette visite guidée, vous saurez tout de son histoire du Moyen Âge à nos jours !
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Rendez-vous sur le parvis de l’église (place de l’Église, 60127 Morienval), 10 minutes avant le départ
Tarifs 9 € normal ; 6 € réduit ; gratuit pour les -12 ans
Réservation inscription obligatoire par mail à decouvrez@aquilon-patrimoine.com (nombre de places limité)
Date: 5 juillet 2026 14 h 30 16 h 00 min
Lieu: Abbaye de Morienval
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Cette visite fait partie du calendrier anniversaire 2026 d’Aquilon, à télécharger ici et à partager sans modération .
Morienval 60127 Oise Hauts-de-France decouvrez@aquilon-patrimoine.com
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English :
Nestled in the heart of the Automne Valley, Morienval Abbey is waiting to reveal all its secrets. After this guided tour, you’ll know all about its history from the Middle Ages to the present day!
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Meeting point: in front of the church (place de l’Église, 60127 Morienval), 10 minutes before departure
Prices: 9 ? normal; 6 ? reduced; free for children under 12
Reservations: must be made by e-mail to decouvrez@aquilon-patrimoine.com (number of places limited)
Date: July 5, 2026 14 h 30 ? 16 h 00 min
Place: Abbaye de Morienval
???
This visit is part of Aquilon?s 2026 anniversary calendar, download here and share without moderation?
L’événement [Visite] Abbatiale de Morienval Morienval a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois