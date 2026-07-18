Visite abbaye de la Grâce Dieu, Abbaye de la Grâce-Dieu, Chaux-lès-Passavant

Informations pratiques

Visite abbaye de la Grâce Dieu Samedi 19 septembre, 10h30, 15h00 Abbaye de la Grâce-Dieu Doubs

Limité à 40 personnes, Réservation obligatoire car places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occassion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire de Abbaye de la Grâce-Dieu lors d’une visite conviviale en compagnie d’une bénévole et des sœurs de la communauté. À travers une présentation vidéo, découvrez la création et l’évolution de cette abbaye cistercienne fondée en 1139, aujourd’hui habitée par l’association des Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée.

La visite se poursuit au cœur des lieux de vie des sœurs : intérieur de l’abbaye, cloître et espaces chargés de sérénité vous ouvrent exceptionnellement leurs portes.

Abbaye de la Grâce-Dieu 5 La Grace Dieu, 25530 Chaux-lès-Passavant, France Chaux-lès-Passavant 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381604445 https://www.lasdi.com/abbaye-notre-dame-grace-dieu.html [{« type »: « email », « value »: « tourisme@portes-haut-doubs.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 81 65 15 15 »}] La fondation de l’abbaye remonte à 1139. L’église date du XIIe siècle, complétée par un chœur néo-gothique en 1845. Les bâtiments conventuels ont été en grande partie reconstruits en 1711 et 1756, y compris la grange et l’hôtellerie. Vendue en 1792, labbaye voit son église occupée par un haut-fourneau jusquen 1844, date à laquelle les moines cisterciens réinvestissent les lieux. D’anciens établissements hydrauliques laissent place en 1853 à un nouveau moulin, bâti sur quatre niveaux.

En 1929, des moniales cisterciennes s’installent à la Grâce-Dieu et y demeurent jusqu’en 2008. Elles sont remplacées par les Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée, qui poursuivent la vocation spirituelle et l’accueil du site. Un centre de formation en sciences religieuses y ouvre en 2009. Depuis Besançon, prendre la direction de Nancray puis d’Aïssey par la D464. Avant d’entrer dans Aïssey, suivre la D120 en direction de l’abbaye de la Grâce-Dieu. Un parking est disponible à proximité.

A l’occassion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire de Abbaye de la Grâce-Dieu lors d’une visite conviviale en compagnie d’une bénévole et des sœurs de la communauté. À une…

©Maxime Naegely / Portes du Haut-Doubs