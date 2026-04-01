Visite abeilles & Bee-Box Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte
Visite abeilles & Bee-Box Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte jeudi 23 avril 2026.
Vexin-sur-Epte
Visite abeilles & Bee-Box
Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Première visite des abeilles de l’année !
Accessible pour tous, on vous embarque pour un univers incroyable le monde des abeilles.
– Découvrez les secrets de vie de ce pollinisateur, ce qui en fait un être unique, pourquoi nous avons besoin d’elles et comment elles s’organisent dans la ruche.
– Visitez une ruche avec notre apiculteur en toute sécurité, découvrez la reine, apprenez à reconnaitre les mâles, le couvain, le miel, …
– Dégustez nos différents miels et découvrez comment on peut le transformer !
Il y a peu de dates dans l’année et les places sont limitées réservation obligatoire.
Nous conseillons la visite à partir de 5 ans pour une meilleure compréhension et parce que cela peut être long pour les plus jeunes. .
Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com
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English : Visite abeilles & Bee-Box
L’événement Visite abeilles & Bee-Box Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération