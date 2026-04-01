Visite abeilles & Bee-Box Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte

Vexin-sur-Epte

Visite abeilles & Bee-Box

Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Première visite des abeilles de l’année !

Accessible pour tous, on vous embarque pour un univers incroyable le monde des abeilles.

– Découvrez les secrets de vie de ce pollinisateur, ce qui en fait un être unique, pourquoi nous avons besoin d’elles et comment elles s’organisent dans la ruche.

– Visitez une ruche avec notre apiculteur en toute sécurité, découvrez la reine, apprenez à reconnaitre les mâles, le couvain, le miel, …

– Dégustez nos différents miels et découvrez comment on peut le transformer !

Il y a peu de dates dans l’année et les places sont limitées réservation obligatoire.

Nous conseillons la visite à partir de 5 ans pour une meilleure compréhension et parce que cela peut être long pour les plus jeunes. .

Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com

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English : Visite abeilles & Bee-Box

L’événement Visite abeilles & Bee-Box Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération