Atelier-Conférence Bien-Être Une parenthèse pour sa peau Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte

Vexin-sur-Epte

Atelier-Conférence Bien-Être Une parenthèse pour sa peau

Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Comprendre sa peau au fil des changements hormonaux

– Comprendre les changements hormonaux et leur impact sur la peau.

– Les clés d’une peau naturellement plus lumineuse.

– Exercice de sophrologie & Relaxation.

– Auto-massage visage.

Par Sandra NIARQUIN, Sophrologue & Accompagnante en bien-être féminin.

Il y a peu de dates dans l’année et les places sont limitées réservation obligatoire .

Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com

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English : Atelier-Conférence Bien-Être Une parenthèse pour sa peau

L’événement Atelier-Conférence Bien-Être Une parenthèse pour sa peau Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération