Atelier-Conférence Bien-Être Une parenthèse pour sa peau Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte
Atelier-Conférence Bien-Être Une parenthèse pour sa peau Rucher de Cantiers Vexin-sur-Epte samedi 30 mai 2026.
Vexin-sur-Epte
Atelier-Conférence Bien-Être Une parenthèse pour sa peau
Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Comprendre sa peau au fil des changements hormonaux
– Comprendre les changements hormonaux et leur impact sur la peau.
– Les clés d’une peau naturellement plus lumineuse.
– Exercice de sophrologie & Relaxation.
– Auto-massage visage.
Par Sandra NIARQUIN, Sophrologue & Accompagnante en bien-être féminin.
Il y a peu de dates dans l’année et les places sont limitées réservation obligatoire .
Rucher de Cantiers 4 bis rue de l’école Vexin-sur-Epte 27420 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com
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English : Atelier-Conférence Bien-Être Une parenthèse pour sa peau
L’événement Atelier-Conférence Bien-Être Une parenthèse pour sa peau Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération