Vexin-sur-Epte

Exposition de peinture à Forêt la Folie

Forêt la Folie 4 route de Lébécourt Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Exposition de peinture à Forêt-la-Folie !

Le week-end du 30 et31 mai, l’ACFR vous propose une immersion artistique à la Salle des Fêtes.

Au programme de nombreuses œuvres à découvrir, des artistes prêts à échanger avec vous et une tombola pour gagner des tableaux !

– Lieu Salle des fête de Forêt-la-Folie (Vexin-sur-Epte).

– Date Samedi 30 mai de 14h30 à 18h et dimanche 31 mai de 10h- à 18h.

– Entrée libre et gratuite.

Ne manquez pas ce rendez-vous culturel ! .

Forêt la Folie 4 route de Lébécourt Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie association-acfr@gmail.com

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English : Exposition de peinture à Forêt la Folie

L’événement Exposition de peinture à Forêt la Folie Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération