Exposition de peinture à Forêt la Folie Forêt la Folie Vexin-sur-Epte
Exposition de peinture à Forêt la Folie Forêt la Folie Vexin-sur-Epte samedi 30 mai 2026.
Vexin-sur-Epte
Exposition de peinture à Forêt la Folie
Forêt la Folie 4 route de Lébécourt Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Exposition de peinture à Forêt-la-Folie !
Le week-end du 30 et31 mai, l’ACFR vous propose une immersion artistique à la Salle des Fêtes.
Au programme de nombreuses œuvres à découvrir, des artistes prêts à échanger avec vous et une tombola pour gagner des tableaux !
– Lieu Salle des fête de Forêt-la-Folie (Vexin-sur-Epte).
– Date Samedi 30 mai de 14h30 à 18h et dimanche 31 mai de 10h- à 18h.
– Entrée libre et gratuite.
Ne manquez pas ce rendez-vous culturel ! .
Forêt la Folie 4 route de Lébécourt Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie association-acfr@gmail.com
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English : Exposition de peinture à Forêt la Folie
L’événement Exposition de peinture à Forêt la Folie Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération