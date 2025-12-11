Papote café Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Papote café

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 15:00:00

fin : 2026-03-03 17:00:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-02-03 2026-03-03 2026-04-07

La médiathèque de Tourny vous propose un nouveau rendez-vous de détente pour échanger en toute convivialité et bonne humeur, pour partager un thé ou un café, pour découvrir de nouvelles activités. Venez partager un moment suspendu, un temps hors de votre quotidien. .

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 53 72 37

English : Papote café

L’événement Papote café Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération