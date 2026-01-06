Atelier créatif avec Eve Gomy et son chat bleu Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte
Atelier créatif avec Eve Gomy et son chat bleu Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte samedi 6 juin 2026.
Vexin-sur-Epte
Atelier créatif avec Eve Gomy et son chat bleu
Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Un atelier pour découvrir l’univers de l’illustratrice Eve Gomy et de son chat bleu qui aimait le jaune
En partant de son album Le chat qui aimait le jaune , Eve Gomy accompagnera les petits artistes à la découverte de la technique des tampons et des pochoirs. Un moment de création avec une illustratrice à ne pas manquer !
Pour les enfants à partir de 4 ans, parents bienvenus !
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 71 56. .
Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 53 72 37
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English : Atelier créatif avec Eve Gomy et son chat bleu
L’événement Atelier créatif avec Eve Gomy et son chat bleu Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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