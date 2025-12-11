Atelier Trico’thé Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Atelier Trico’thé

Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte

Début : 2026-01-13 15:00:00

fin : 2026-01-13 18:00:00

2026-01-13 2026-02-10 2026-03-10 2026-04-14

Un atelier pour les amoureux du fil et des aiguilles

Vous aimez tricoter, crocheter ou broder ? La médiathèque de Tourny vous propose de retrouver d’autres amoureux du fil et des aiguilles. Venez avec votre ouvrage en cours, installez vous et tricotons, crochetons ou brodons ensemble. Autour d’un thé ou d’un café, pour échanger des trucs et astuces ou tout simplement papoter.

Entrée libre .

+33 2 32 54 71 56 latornatheque@gmail.com

