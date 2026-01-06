Découvrir les mares de Tourny Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Vexin-sur-Epte

Découvrir les mares de Tourny

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

– O L’EAU

Découvrir les mares de Tourny Une promenade commentée par le CAUE27

Les mares et les sources qui entourent le beau village de Tourny seront mises à l’honneur lors de cette promenade. Les commentaires de visite s’attacheront à présenter leurs intérêts écologiques et paysagers actuels ainsi que l’importance et les usages qu’elles possédèrent autrefois.

Cette manifestation est organisée par le réseau des Médiathèques de Seine Normandie Agglomération en partenariat avec le CAUE27.

Informations pratiques

Lieu de rendez-vous et stationnement Médiathèque de Tourny, 8 bis rue de la Mare 27510 Vexin-sur-Epte

Circuit de 6 km sans difficultés particulières.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions climatiques.

Public visé Adulte.

Conditions Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 71 56. .

Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 53 72 37

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English : Découvrir les mares de Tourny

L’événement Découvrir les mares de Tourny Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération