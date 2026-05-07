Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?” Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte
Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?” Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte samedi 20 juin 2026.
Vexin-sur-Epte
Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?”
Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Parents d’enfants avec suspicion ou diagnostic de trouble DYS, en attente de prise en charge (orthophonie notamment)
Objectifs de l’atelier
• Informer les familles sur les troubles DYS (dyslexie, dysphasie, dysorthographie, etc.)
• Déculpabiliser les parents et leur donner des repères concrets
• Proposer des pistes d’actions à mettre en place en attendant une rééducation
• Encourager le lien parent–enfant et la coopération avec les enseignants
• Transmettre des outils simples pour faciliter les apprentissages au quotidien
Atelier animé en toute bienveillance par Emilie Couvreux, Éducatrice spécialisée
Public visé Adulte.
Conditions Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 71 56. .
Médiathèque de Tourny 8 bis rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 53 72 37
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English : Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?”
L’événement Atelier de sensibilisation “Mon enfant est DYS que puis-je faire en attendant l’orthophoniste ?” Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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