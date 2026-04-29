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Conférence chez Autour d’un Café Méthode infaillible pour retenir votre mot de passe FOURGES Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café Méthode infaillible pour retenir votre mot de passe FOURGES Vexin-sur-Epte lundi 22 juin 2026.

Lieu : FOURGES

Adresse : 3 Route d’Ecos

Ville : 27630 Vexin-sur-Epte

Département : Eure

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Vexin-sur-Epte

Conférence chez Autour d’un Café Méthode infaillible pour retenir votre mot de passe

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 15:00:00
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22

Lors de cette réunion, l’association invitera Monsieur Johnny Vriesacker, qui viendra vous apprendre une méthode infaillible pour retenir votre mot de passe.

Entrée gratuite

Pour plus d’informations
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr   .

FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie   autourduncafeavexinsurepte@orange.fr

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English : Conférence chez Autour d’un Café Méthode infaillible pour retenir votre mot de passe

L’événement Conférence chez Autour d’un Café Méthode infaillible pour retenir votre mot de passe Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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