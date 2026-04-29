Conférence chez Autour d’un Café Méthode infaillible pour retenir votre mot de passe FOURGES Vexin-sur-Epte
Conférence chez Autour d’un Café Méthode infaillible pour retenir votre mot de passe FOURGES Vexin-sur-Epte lundi 22 juin 2026.
Vexin-sur-Epte
Conférence chez Autour d’un Café Méthode infaillible pour retenir votre mot de passe
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 15:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Lors de cette réunion, l’association invitera Monsieur Johnny Vriesacker, qui viendra vous apprendre une méthode infaillible pour retenir votre mot de passe.
Entrée gratuite
Pour plus d’informations
06 03 69 32 07 06 29 43 76 92
autourduncafeavexinsurepte@orange.fr .
FOURGES 3 Route d’Ecos Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie autourduncafeavexinsurepte@orange.fr
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English : Conférence chez Autour d’un Café Méthode infaillible pour retenir votre mot de passe
L’événement Conférence chez Autour d’un Café Méthode infaillible pour retenir votre mot de passe Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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